BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bireysel değerlendirme 2021 BİLSEM sonucu sorgulama ekranı MEB.gov.tr'de olacak!
BİLSEM sonuçları için gözler artık Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ne öğrenci almak için uygulanan bireysel değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin sonuçları ilan edilecek. BİLSEM güncel takvimine göre, 2021 BİLSEM sonuçları bu hafta içerisinde erişime açılacak. Binlerce veli ve öğrencinin gözü kulağı şimdi "BİLSEM sınav sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı ve sonuçlarla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. BİLSEM mülakatlarının tamamlanmasının üzerinden geçen süre sonrası öğrenci ve velilerin beklentileri temmuzun ikinci haftasına çevrildi. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihini paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağını bildirdi.
2
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrencilerin katıldığı, Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM sonuçları için tarih belli oldu. BİLSEM sonuçları 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
3
Sonuçlara itirazlar ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, 26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilir. İtirazların sonuçları 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde belli olacaktır.
4
BİLSEM GÜNCEL TAKVİMİ 2021
29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
14 Temmuz2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması
5
09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi