BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri
BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler heyecanla süreci takip ediyorlar. Grup tarama test sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra bireysel değerlendirme sürecine geldi. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklanma ve mülakat tarihleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır. İşte BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih..
2
Abone Ol
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM’de bireysel değerlendirme 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021’de açıklanacak.
Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.