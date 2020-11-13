BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM’de bireysel değerlendirme 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.



Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021’de açıklanacak.



Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.