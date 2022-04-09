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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM takvimi

#BİLSEM#BİLSEM Sonuçları#BİLSEM Sınavı

MEB tarafından yayınlanan son duyuruya göre takvimde güncelleme yapıldı. Takvime BİLSEM değerlendirmeleri 19 Mart - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 BİLSEM takvimi

1/3BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 BİLSEM takvimi

19 Şubat tarihinde BİLSEM ön değerlendirme süreci uzun bir süredir devam ediyor. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 oturum şeklinde yapılacak.

2/3BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 BİLSEM takvimi

Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

3/3BİLSEM NEDİR

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri yani BİLSEM olarak bilinen sistem ile Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve geliştirmeleri amacıyla eğitim alabilecekleri kurumlar olarak isimlendirilebilir.

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#BİLSEM#BİLSEM Sonuçları#BİLSEM Sınavı