BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi belli oldu

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler için yapılan BİLSEM sınavı 8 Mayıs'ta sona erecek. Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda gerçekleşecek. Yapılan değerlendirme sonrası BİLSEM sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak.