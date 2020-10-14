BİLSEM sonuçları için MEB'ten son dakika açıklaması: 2020 BİLSEM 1, 2 ve 3. Sınıf grup tarama sonuçları açıklandı
2020 BİLSEM sonuçları için bekleyiş sona erdi. MEB'ten gelen son dakika açıklamasıyla birlikte BİLSEM grup tarama sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Bilim ve Sanat Merkezleri 1, 2 ve 3. sınıf grup tarama uygulaması sonuçları açıklandı. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklar. İşte 2020 BİLSEM 1, 2 ve 3. Sınıf grup tarama sonuç sorgulama ekranı...
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle BİLSEM sınavının sonuçları duyurulmuştu. 2020 yılı takvimi doğrultusunda BİLSEM grup tarama sonuçları için beklenen açıklama 14 Ekim'de geldi. BİLSEM sınav sonuçları, MEB'in yapacağı değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte erişime açıldı.
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BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM 2020 sonuç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.
Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
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BİLSEM NE DEMEK?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.