BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM sonuç sorgulama nasıl yapılır?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde olan öğrenciler bir yandan derslerini takip ederken bir yandan da BİLSEM sonuçlarında son durumu araştırıyor. BİLSEM'in ilk aşaması olan grup tarama testi ocak ayının ilk haftalarından mart ayının ortasına kadar devam etmişti. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM sonuç sorgulama nasıl yapılır?
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BİLSEM Grup tarama uygulamasında sınıf düzeylerine uygun sorulacak sorularda öğrencilerin puanları doğru verdikleri cevaplar üzerinden hesaplanacak. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenecek ve baraj bu ortalama puan olacaktır. BİLSEM tarama uygulama sonuçları, öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
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BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili 22 Nisan’a işaret edilmişti ancak coronavirüsü nedeniyle yapılan pek çok değişiklik gibi BİLSEM sonuç tarihi değişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Mart’ta itibaren sınavların ertelemesinin ardından kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra //meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
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BİLSEM SINAVI AŞAMALARI
Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre bilim ve sanat merkezlerine aday gösterilen öğrencilerin seçimi 3 aşamada gerçekleşmektedir: 1.Gözlem formlarının yetenek alanlarına göre doldurulması, 2.Grup tarama uygulaması, 3.Bireysel değerlendirme aşaması.