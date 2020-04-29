BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM sonuç sorgulama nasıl yapılır?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili 22 Nisan’a işaret edilmişti ancak coronavirüsü nedeniyle yapılan pek çok değişiklik gibi BİLSEM sonuç tarihi değişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Mart’ta itibaren sınavların ertelemesinin ardından kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra //meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.