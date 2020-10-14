BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM Grup Tarama sonuçları MEB.gov.tr üzerinden...

4 Ocak’ta başlayan BİLSEM sınavları 11 Ekim tarihinde sona ermişti. Takvime göre, 2020 BİLSEM Grup Tarama sonuçları bugün MEB.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Sonuçlara ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığını merak eden veliler ve öğrenciler internetten araştırma yapıyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı?
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1
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BİLSEM 2020 sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle BİLSEM sınavının sonuçları duyuruldu. 2020 yılı takvimine göre, BİLSEM grup tarama sonuçları bugün açıklanacak. BİLSEM sınav sonuçları, MEB'in yapacağı değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, BİLSEM Grup Tarama sonuçları nasıl öğrenilir?
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BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yayımlanan takvime göre, BİLSEM Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. BİLSEM sonuçlarının yarın mesai saatleri içerisinde erişime açılması bekleniyor.
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Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
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Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.