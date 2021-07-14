BÄ°LSEM sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! Bireysel deÄŸerlendirme 2021 BÄ°LSEM sonucu sorgulama ekranÄ± MEB.gov.tr'de!
BÄ°LSEM sonuÃ§larÄ± iÃ§in Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± geldi. Bilim ve Sanat EÄŸitim Merkezleri'ne Ã¶ÄŸrenci almak iÃ§in uygulanan bireysel deÄŸerlendirmelerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kayÄ±t hakkÄ± kazanan Ã¶ÄŸrencilerin sonuÃ§larÄ± ilan edildi. BÄ°LSEM gÃ¼ncel takvimine gÃ¶re, 2021 BÄ°LSEM sonuÃ§larÄ± 14 Temmuz Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ oldu. Binlerce veli ve Ã¶ÄŸrencinin gÃ¶zÃ¼ kulaÄŸÄ± "BÄ°LSEM sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±" duyurusundaydÄ±. Ä°ÅŸte, BÄ°LSEM sÄ±nav sonuÃ§larÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
2021 BÄ°LSEM sonuÃ§larÄ± MEB tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. BÄ°LSEM mÃ¼lakatlarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden geÃ§en sÃ¼re sonrasÄ± Ã¶ÄŸrenci ve velilerin beklentileri temmuzun ikinci haftasÄ±na yÃ¶nelmiÅŸti. BÄ°LSEM bireysel deÄŸerlendirme sonuÃ§ tarihini paylaÅŸan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§larÄ± 14 Temmuz PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
BÄ°LSEM SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?
2021-2022 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±ndan itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BÄ°LSEM) eÄŸitim alacak Ã¶ÄŸrencilerin yetenek alanlarÄ±na gÃ¶re deÄŸerlendirmeleri tamamlandÄ±. TÃ¼m sÄ±nÄ±f dÃ¼zeyleri iÃ§in taban puan genel zihinsel yetenek alanÄ±nda 130, resim yetenek alanÄ±nda 90, mÃ¼zik yetenek alanÄ±nda ise 70 puan olarak belirlendi.Â
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