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HaberlerGündem HaberleriBÄ°LSEM sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! Bireysel deÄŸerlendirme 2021 BÄ°LSEM sonucu sorgulama ekranÄ± MEB.gov.tr'de!
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Haber GiriÅŸ: 14 Temmuz 2021 - 15:54 | 

BÄ°LSEM sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! Bireysel deÄŸerlendirme 2021 BÄ°LSEM sonucu sorgulama ekranÄ± MEB.gov.tr'de!

BÄ°LSEM sonuÃ§larÄ± iÃ§in Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± geldi. Bilim ve Sanat EÄŸitim Merkezleri'ne Ã¶ÄŸrenci almak iÃ§in uygulanan bireysel deÄŸerlendirmelerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kayÄ±t hakkÄ± kazanan Ã¶ÄŸrencilerin sonuÃ§larÄ± ilan edildi. BÄ°LSEM gÃ¼ncel takvimine gÃ¶re, 2021 BÄ°LSEM sonuÃ§larÄ± 14 Temmuz Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ oldu. Binlerce veli ve Ã¶ÄŸrencinin gÃ¶zÃ¼ kulaÄŸÄ± "BÄ°LSEM sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±" duyurusundaydÄ±. Ä°ÅŸte, BÄ°LSEM sÄ±nav sonuÃ§larÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler

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2021 BÄ°LSEM sonuÃ§larÄ± MEB tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. BÄ°LSEM mÃ¼lakatlarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden geÃ§en sÃ¼re sonrasÄ± Ã¶ÄŸrenci ve velilerin beklentileri temmuzun ikinci haftasÄ±na yÃ¶nelmiÅŸti. BÄ°LSEM bireysel deÄŸerlendirme sonuÃ§ tarihini paylaÅŸan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§larÄ± 14 Temmuz PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

2BÄ°LSEM SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK

BÄ°LSEM SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?

2021-2022 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±ndan itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BÄ°LSEM) eÄŸitim alacak Ã¶ÄŸrencilerin yetenek alanlarÄ±na gÃ¶re deÄŸerlendirmeleri tamamlandÄ±. TÃ¼m sÄ±nÄ±f dÃ¼zeyleri iÃ§in taban puan genel zihinsel yetenek alanÄ±nda 130, resim yetenek alanÄ±nda 90, mÃ¼zik yetenek alanÄ±nda ise 70 puan olarak belirlendi.Â 

Sonuçlar için tÄ±klayÄ±nÄ±z

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Genel zihinsel, resim ve mÃ¼zik yetenek alanlarÄ±nda yapÄ±lan deÄŸerlendirme sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin itirazlar 26 Temmuz-6 AÄŸustos tarihleri arasÄ±nda Ã¶ÄŸrenci velileri tarafÄ±ndan Ä°l MillÃ® EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri'ne yapÄ±labilir. Bilim ve sanat merkezlerine kayÄ±t hakkÄ± kazanan Ã¶ÄŸrenciler, 23 AÄŸustos-10 EylÃ¼l'de ikamet ettikleri il/ilÃ§elerin sorumluluk alanÄ±nda yer alan bilim ve sanat merkezlerine baÅŸvurarak kayÄ±tlarÄ±nÄ± yaptÄ±rabilecekler.Â

4BÄ°LSEM GÃœNCEL TAKVÄ°MÄ° 2021

BÄ°LSEM GÃœNCEL TAKVÄ°MÄ° 2021

29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve MÃ¼zik Yetenek AlanÄ± Bireysel DeÄŸerlendirmelerin YapÄ±lmasÄ±

29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek AlanÄ± Bireysel DeÄŸerlendirmelerin YapÄ±lmasÄ±

14 Temmuz2021 KayÄ±t hakkÄ± kazanan Ã¶ÄŸrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

26 Temmuz 2021 â€“ 06 AÄŸustos 2021 Bireysel deÄŸerlendirme sonuÃ§larÄ±na yapÄ±lan itiraz baÅŸvurularÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±

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09 AÄŸustos-20 AÄŸustos 2021 Bireysel deÄŸerlendirme sonuÃ§larÄ±na yapÄ±lan itirazlarÄ±n deÄŸerlendirilmesi

23 AÄŸustos 2021-10 EylÃ¼l 2021 KayÄ±t hakkÄ± kazanan Ã¶ÄŸrencilerin kayÄ±t iÅŸlemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi

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