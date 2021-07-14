Genel zihinsel, resim ve mÃ¼zik yetenek alanlarÄ±nda yapÄ±lan deÄŸerlendirme sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin itirazlar 26 Temmuz-6 AÄŸustos tarihleri arasÄ±nda Ã¶ÄŸrenci velileri tarafÄ±ndan Ä°l MillÃ® EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri'ne yapÄ±labilir. Bilim ve sanat merkezlerine kayÄ±t hakkÄ± kazanan Ã¶ÄŸrenciler, 23 AÄŸustos-10 EylÃ¼l'de ikamet ettikleri il/ilÃ§elerin sorumluluk alanÄ±nda yer alan bilim ve sanat merkezlerine baÅŸvurarak kayÄ±tlarÄ±nÄ± yaptÄ±rabilecekler.Â