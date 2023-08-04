BİLSEM SONUÇLARI 2023-2024 (MEB.gov.tr): Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlendi... İşte, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları ve itiraz detayları

BİLSEM mülakat sonuçları, 4 Ağustos 2023 Cuma günü yapılacak olan duyuru ile Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencileri belirleyecek. BİLSEM sonuçları ile kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler, 14 Ağustos itibariyle müracaatlarını tamamlayarak yeni dönem için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Diğer taraftan sonuçlarda hata olduğunu düşünen veliler ise 7 Ağustos tarihi itibariyle itirazda bulunabilecek. İtiraz başvuruları 11 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanabilecek? İşte, BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı