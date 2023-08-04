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BİLSEM SONUÇLARI 2023-2024 (MEB.gov.tr): Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlendi... İşte, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları ve itiraz detayları

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 14:04

BİLSEM mülakat sonuçları bugün açıklanıyor. BİLSEM mülakat sonuçları ile bugün binlerce öğrenci, 2023/2024 eğitim öğretim döneminde MEB tarafından planlanan Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alıp alamayacağını öğrenecek. BİLSEM kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler MEB tarafından belirlendi ve bugün erişime açılacak. 28 Temmuz tarihine kadar devam eden bireysel değerlendirme sürecinin ardından değerlendirmeye geçen BİLSEM, bireysel değerlendirme sonuçları için açıklama yapacak. Açıklamanın akabinde 14-31 Ağustos tarihleri arasında kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. İşte, 2023 BİLSEM sonuçları ve itiraz ekranı hakkında önemli detaylar

1/6BİLSEM SONUÇLARI 2023-2024 (MEB.gov.tr): Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlendi... İşte, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları ve itiraz detayları

BİLSEM mülakat sonuçları, 4 Ağustos 2023 Cuma günü yapılacak olan duyuru ile Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencileri belirleyecek. BİLSEM sonuçları ile kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler, 14 Ağustos itibariyle müracaatlarını tamamlayarak yeni dönem için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Diğer taraftan sonuçlarda hata olduğunu düşünen veliler ise 7 Ağustos tarihi itibariyle itirazda bulunabilecek. İtiraz başvuruları 11 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları nereden ve ne zaman sorgulanabilecek? İşte, BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı

2/6BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Sonuçların öğle saatlerine kadar açıklanması bekleniyor. Açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

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3/6BİLSEM KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK

BİLSEM KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM’ kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.

4/6BİLSEM İTİRAZI NASIL YAPILIR

BİLSEM İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından “İtiraz Başvuru Formu” doldurularak il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

İtirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilecektir.

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5/6BİLSEM SONUÇLARI 2023-2024 (MEB.gov.tr): Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlendi... İşte, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları ve itiraz detayları

Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir.

Uygulama merkezleri, söz konusu materyalleri kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

6/6BİLSEM SONUÇLARI 2023-2024 (MEB.gov.tr): Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlendi... İşte, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları ve itiraz detayları

Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

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