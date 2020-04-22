BİLSEM sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş
BİLSEM sınav sonuçları heyecanla bekleniliyor. BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada öğrencilere Tablet üzerinde uygulanan sınavda birçok kategoriden sorular soruluyor. Ocak ayında 15 Mart haftasına kadar her hafta sonu düzenlenen sınava giren adaylar sonuç açıklamasının ardından ikinci aşamaya geçebilecekler. İşte BİLSEM sonuçları ile ilgili detaylar….
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BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? İlk aşama olan grup tarama sınavına giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular soruldu. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanıyor, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmiyor. Bu aşamayı başaran öğrenciler bireysel değerlendirme testine girmeye hak kazanacaklar. Peki BİLSEM sonuçları nereden öğrenilecek?
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BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili MEB daha önce yaptığı açıklamada 22 Nisan tarihine işaret etmişti. Sonuçların açıklanma saati ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
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İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK?
Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.
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Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.