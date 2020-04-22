BİLSEM sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili MEB daha önce yaptığı açıklamada 22 Nisan tarihine işaret etmişti. Sonuçların açıklanma saati ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.