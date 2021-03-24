BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM mülakatları için tarih detayları belli oldu
BİLSEM sınavları ve mülakatları için tarihler netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığının Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM, geçtiğimiz dönemde pandemi koşulları sebebiyle bireysel değerlendirme sürecini tamamlayamamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre açıklanan takvimle birlikte bu süreç tamamlanacak. Peki, BİLSEM sınavları ve mülakatları ne zaman yapılacak? İşte, BİLSEM sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
BİLSEM sınav tarihleri merakla araştırılmaya devam ediliyor. BİLSEM sınavları ve mülakatları için tarih belli oldu. 22 Mart tarihinde bireysel değerlendirmeye girecek olan öğrencilerin sınav giriş belgelerini yayımlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, detayları paylaştı. İşte, BİLSEM sınavları hakkında detaylı bilgiler
2
BİLSEM sınavları, yayımlanan tablodaki takvime göre gerçekleşecek. Bireysel değerlendirme sınavları 29 Mart-25 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. Mart ayında yapılacak olan sınavların sonuçları, ilerleyen haftalarda açıklanacak.
3
2021 yılına ait BİLSEM öğretmen seçim süreci ise devam ediyor.