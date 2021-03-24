BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM mülakatları için tarih detayları belli oldu

BİLSEM sınav tarihleri merakla araştırılmaya devam ediliyor. BİLSEM sınavları ve mülakatları için tarih belli oldu. 22 Mart tarihinde bireysel değerlendirmeye girecek olan öğrencilerin sınav giriş belgelerini yayımlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, detayları paylaştı. İşte, BİLSEM sınavları hakkında detaylı bilgiler