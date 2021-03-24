MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM mülakatları için tarih detayları belli oldu
GeriGündem BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM mülakatları için tarih detayları belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 24 Mart 2021 - 10:02 | 

BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM mülakatları için tarih detayları belli oldu

BİLSEM sınavları ve mülakatları için tarihler netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığının Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM, geçtiğimiz dönemde pandemi koşulları sebebiyle bireysel değerlendirme sürecini tamamlayamamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre açıklanan takvimle birlikte bu süreç tamamlanacak. Peki, BİLSEM sınavları ve mülakatları ne zaman yapılacak? İşte, BİLSEM sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

BİLSEM sınav tarihleri merakla araştırılmaya devam ediliyor. BİLSEM sınavları ve mülakatları için tarih belli oldu. 22 Mart tarihinde bireysel değerlendirmeye girecek olan öğrencilerin sınav giriş belgelerini yayımlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, detayları paylaştı. İşte, BİLSEM sınavları hakkında detaylı bilgiler

2

BİLSEM sınavları, yayımlanan tablodaki takvime göre gerçekleşecek. Bireysel değerlendirme sınavları 29 Mart-25 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. Mart ayında yapılacak olan sınavların sonuçları, ilerleyen haftalarda açıklanacak.

3

2021 yılına ait BİLSEM öğretmen seçim süreci ise devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi