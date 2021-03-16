BİLSEM sınav ve mülakatları ne zaman?

BİLSEM mülakatları ve sınavları için öğrenci velilerinin araştırmaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM, geçtiğimiz dönemde pandemi koşulları sebebiyle bireysel değerlendirme sürecini tamamlayamamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre açıklanan takvimle birlikte bu süreç tamamlanacak. Peki, BİLSEM sınavları ve mülakatları ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler
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BİLSEM sınavları ve mülakatları için tarih belli oldu. 22 Mart tarihinde bireysel değerlendirmeye girecek olan öğrencilerin sınav giriş belgelerini yayımlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, detayları paylaştı. İşte, BİLSEM sınavları hakkında detaylı bilgiler
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BİLSEM sınavları, yayımlanan tablodaki takvime göre gerçekleşecek. Mart ayında yapılacak olan sınavların sonuçları, ilerleyen haftalarda açıklanacak.
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2021 yılına ait BİLSEM öğretmen seçim süreci ise devam ediyor.