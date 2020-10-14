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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 15:01 | 

BİLSEM sınav sonuçları sorgula: BİLSEM sonuçları 2020 açıklandı! Bireysel değerlendirme ne zaman ve nasıl yapılacak?

BİLSEM sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Grup Tarama testi için 4 Ocak 2020 tarihinden bu yana sınava giren öğrenciler, son sınava 11 Ekim tarihine girdi ve değerlendirme safhasına geçildi. BİLSEM sınav sonuçları değerlendirmesinde 1. sınıflarda 60, 2 ve 3. sınıflarda 70 soruyu 10 puan üzerinden hesaplayan MEB, bu kapsamda bireysel değerlendirme sınavına girmeye hak kazanmış öğrencileri belirledi. BİLSEM sınav sonuçları kapsamında bireysel değerlendirme hakkını kazanan öğrenciler, 11 Kasım tarihi itibariyle giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullardan alabilecek. İşte, BİLSEM sonuçları ve BİLSEM sınav sonuçları sonrasında izlenecek takvim hakkında detaylı bilgiler

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BİLSEM sınav sonuçları MEB resmi internet sitesi üzerinden az önce erişime açıldı. BİLSEM 1. sınıf, 2.sınıf ve 3. sınıf grup tarama sonuçları açıklamasını gerçekleştiren MEB, bu duyuru ile öğrenci velilerinin BİLSEM sınav sonuçları ekranına ulaşmalarına imkan sağladı. Diğer taraftan MEB tarafından yayımlanan takvime göre grup tarama sonuçları sonrasında itiraz başvuruları 16-22 Ekim tarih aralığında alınmaya başlanacak. BİLSEM sınav sonuçları grup tarama itiraz değerlendirmesi, 23-30 Ekim tarih aralığında gerçekleşecek. Sonraki aşamaya katılmaya hak kazanan öğrenciler, 02-06 Kasım tarihleri arasında bireysel değerlendirme randevusu alacak. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ve detaylı bilgiler

Bakanlıktan BİLSEM sonuçları için şu açıklama yapıldı;

2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.

BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI
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BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.
Sınıf DüzeyiGenel Zihinsel Yetenek AlanıResim Yetenek AlanıMüzik Yetenek Alanı
1.sınıflar500460460
2.sınıflar510480480
3.sınıflar520500500

3GİRİŞ BELGELERİ 11 KASIMDA YAYIMLANACAK
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GİRİŞ BELGELERİ 11 KASIM'DA YAYIMLANACAK

Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinine-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanma tarihi 11 Kasım 2020 olacak. Bireysel değerlendirmelerin yapılması ise 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

4KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER İLAN EDİLECEK
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KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER İLAN EDİLECEK

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler http://meb.gov.tr adresinden 26 Şubat tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması ise 1-12 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçenöğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.

6BİLSEM NEDİR
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BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

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Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

8BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NASIL YAPILIYOR
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BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına görebelirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

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