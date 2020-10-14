BİLSEM sınav sonuçları sorgula: BİLSEM sonuçları 2020 açıklandı! Bireysel değerlendirme ne zaman ve nasıl yapılacak?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçenöğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.