BİLSEM sınav sonuçları sorgula: BİLSEM sonuçları 2020 açıklandı! Bireysel değerlendirme ne zaman ve nasıl yapılacak?
BİLSEM sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Grup Tarama testi için 4 Ocak 2020 tarihinden bu yana sınava giren öğrenciler, son sınava 11 Ekim tarihine girdi ve değerlendirme safhasına geçildi. BİLSEM sınav sonuçları değerlendirmesinde 1. sınıflarda 60, 2 ve 3. sınıflarda 70 soruyu 10 puan üzerinden hesaplayan MEB, bu kapsamda bireysel değerlendirme sınavına girmeye hak kazanmış öğrencileri belirledi. BİLSEM sınav sonuçları kapsamında bireysel değerlendirme hakkını kazanan öğrenciler, 11 Kasım tarihi itibariyle giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullardan alabilecek. İşte, BİLSEM sonuçları ve BİLSEM sınav sonuçları sonrasında izlenecek takvim hakkında detaylı bilgiler
BİLSEM sınav sonuçları MEB resmi internet sitesi üzerinden az önce erişime açıldı. BİLSEM 1. sınıf, 2.sınıf ve 3. sınıf grup tarama sonuçları açıklamasını gerçekleştiren MEB, bu duyuru ile öğrenci velilerinin BİLSEM sınav sonuçları ekranına ulaşmalarına imkan sağladı. Diğer taraftan MEB tarafından yayımlanan takvime göre grup tarama sonuçları sonrasında itiraz başvuruları 16-22 Ekim tarih aralığında alınmaya başlanacak. BİLSEM sınav sonuçları grup tarama itiraz değerlendirmesi, 23-30 Ekim tarih aralığında gerçekleşecek. Sonraki aşamaya katılmaya hak kazanan öğrenciler, 02-06 Kasım tarihleri arasında bireysel değerlendirme randevusu alacak. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ve detaylı bilgiler
Bakanlıktan BİLSEM sonuçları için şu açıklama yapıldı;
2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.
BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.
|Sınıf Düzeyi
|Genel Zihinsel Yetenek Alanı
|Resim Yetenek Alanı
|Müzik Yetenek Alanı
|1.sınıflar
|500
|460
|460
|2.sınıflar
|510
|480
|480
|3.sınıflar
|520
|500
|500