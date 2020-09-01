BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB'ten BİLSEM 2020 sonuçları ile ilgili açıklama
BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci alımında iki farklı değerlendirme uygulanıyor. Adaylar öncelikle grup tarama testine giriyorlar. 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili açıklama yapıldı ve tarihler belli oldu. Bu takvime göre 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı...
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BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzunun yayımlanması ile belli oldu. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’da sona erecek. BİLSEM sonuçları ile ilgili de ekim ayına işaret edildi ve tarih açıklandı.
BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.
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BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.