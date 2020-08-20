BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi açıkladı
BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Ocak ayında başlayan BİLSEM grup tarama testine koronavirüs nedeni ile ara verilmişti. Yapılan yeni açıklamada sağlık tedbirleri kapsamında güncellenen takvim yayımlandı. Bu takvimin 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacağı duyuruldu. İşte BİLSEM sınavları ile ilgili detaylar...
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BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili açıklama yapıldı ve tarihler belli oldu. Bu takvime göre 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek. BİLSEM sonuçları ile ilgili de ekim ayına işaret edildi. İşte 2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi
BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.
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BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.