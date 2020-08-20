BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi açıkladı

BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili açıklama yapıldı ve tarihler belli oldu. Bu takvime göre 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek. BİLSEM sonuçları ile ilgili de ekim ayına işaret edildi. İşte 2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi



BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.