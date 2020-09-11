BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2020 sonuçları için geri sayım
BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Ocak ayında başlayan BİLSEM grup tarama testine koronavirüs nedeni ile ara verilmişti. Yapılan yeni açıklamada 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavlarının 11 Ekim’e kadar devam edeceği duyuruldu. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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BİLSEM sınavları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili açıklama yapıldı ve tarihler belli oldu. Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’de sona erecek. BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili ise ekim ayına işaret edildi ve tarih duyuruldu.
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BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
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BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.