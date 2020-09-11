BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2020 sonuçları için geri sayım

BİLSEM sınavları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili açıklama yapıldı ve tarihler belli oldu. Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’de sona erecek. BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili ise ekim ayına işaret edildi ve tarih duyuruldu.