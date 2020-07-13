BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Kurum tarafından daha önce yapılan açıklamada, ‘22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.’ denilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk en kısa sürede açıklama yapacaklarını duyurdu.



BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih verilmedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etmişti.