BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları için gözler MEB'te

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR? 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.