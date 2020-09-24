BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları için gözler MEB'te
BİLSEM sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen grup tarama BİLSEM seçim aşamalarından biri olan grup tarama testleri 11 Ekim’e kadar devam edecek. 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili yapılan açıklamada BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı grup tarama testlerine giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen grup tarama testleri 11 Ekim’de sona erecek. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde BİLSEM sınav sonuçlarının ekim ayında açıklanacağını duyurdu ve tarihi yayımladı.
2
Abone Ol
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
3
Abone Ol
BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.