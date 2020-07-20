BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB açıklaması için bekleyiş sürüyor

BİLSEM sonuçları için ebeveynlerin araştırması devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) gerçekleştirdiği ve ailelerin yakından takip ettiği BİLSEM sınav sonuçları için gözler MEB'in yapacağı açıklamaya çevrildi. Yaklaşık 3 ay önce açıklanması gerekirken pandemi sürecindeki olumsuzluklar dolayısıyla değerlendirme süreci sekteye uğrayan BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BİLSEM sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etmişti. İşte, BİLSEM sonuçları ile ilgili o detaylar