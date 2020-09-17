BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM 2020 sonuçları için MEB tarih verdi

BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen grup tarama testleri yapılmaya devam ediliyor. Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’de sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.