BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM 2020 sonuçları için MEB tarih verdi
BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili açıklama yapıldı ve tarihler belli oldu. Grup tarama testi sonuçları MEB tarafından yayımlanan takvime göre ekim ayında açıklanacak. İşte BİLSEM sınav sonuç tarihi
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BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen grup tarama testleri yapılmaya devam ediliyor. Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’de sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
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BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
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BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.