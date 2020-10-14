BİLSEM sınav sonuçları 2020: MEB BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM sonuçları MEB.gov.tr üzerinden bugün ailelerin erişimine açılacak. Örgün eğitimleri haricinde zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenekleri kapsamında özel yetenekli olduğu alanlarda eğitim alabilecek olan BİLSEM öğrencileri, grup ve bireysel tarama sonuçları çerçevesinde değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ocak ayından bu yana sınavlara tabi tutulan öğrenciler, BİLSEM sınav sonuçları sonrasında bir sonraki değerlendirme aşamasına tabi tutulacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler