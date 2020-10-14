BİLSEM sınav sonuçları 2020: MEB BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM sınav sonuçları için meraklı bekleyiş bugün sona eriyor. Milyonlarca velinin Nisan ayından bu yana beklediği BİLSEM sınav sonuçları için duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), BİLSEM grup tarama sınav sonuçları açıklamasının 14 Ekim Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Peki, MEB BİLSEM sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, BİLSEM sınav sonuçları hakkında önemli detaylar
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BİLSEM sonuçları MEB.gov.tr üzerinden bugün ailelerin erişimine açılacak. Örgün eğitimleri haricinde zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenekleri kapsamında özel yetenekli olduğu alanlarda eğitim alabilecek olan BİLSEM öğrencileri, grup ve bireysel tarama sonuçları çerçevesinde değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ocak ayından bu yana sınavlara tabi tutulan öğrenciler, BİLSEM sınav sonuçları sonrasında bir sonraki değerlendirme aşamasına tabi tutulacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
14 Ekim Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağı duyurulan BİLSEM sınav sonuçları için saat 10.00 ile 14.00 arasında açıklama yapılması bekleniyor.
Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
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BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
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Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.