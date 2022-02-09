BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM takvimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağıSağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağı#İzmarit
Kartalın sözleri Karamanı çıldırttı: Adama sorarlar...Kartal'ın sözleri Karaman'ı çıldırttı: 'Adama sorarlar...'#Fenerbahçe
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
İstanbulun barajlarında rekor artış İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9a yakın arttıİstanbul'un barajlarında rekor artış! İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9'a yakın arttı#Baraj
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Kazdağlarında mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması sürüyorKazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması sürüyor#Kazdağları
Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandıAltın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı#Altın
İşten çıkarılınca yapmadığı iğrençlik kalmadı Akılalmaz olayda yeni gelişmeİşten çıkarılınca yapmadığı iğrençlik kalmadı! Akılalmaz olayda yeni gelişme#Istanbul
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
En büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştıEn büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştı#İngiltere
Hesaplar alt üst İspanyollar Löwu duyurdu...Hesaplar alt üst! İspanyollar Löw'u duyurdu...#Fenerbahçe
Bitcoin için adil fiyat belirlendiBitcoin için adil fiyat belirlendi#Bitcoin
FETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmişFETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmiş!#FETÖ
Yasmin Erbil’den ‘onur’ davasıYasmin Erbil’den ‘onur’ davası#Yasmin Erbil
HABERLERGündem Haberleri

BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM takvimi

#BİLSEM#BİLSEM Ön Değerlendirme#Bilsem Takvim

BİLSEM 2022 takvimi MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından paylaşıldı. Takvimle birlikte BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri de paylaşıldı. Öncelikle öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınması aşaması gerçekleştirilecek. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM takvimi

1/4BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman 2022 BİLSEM takvimi

Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak. Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak.Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

2/4BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman 2022 BİLSEM takvimi

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

3/4ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK

ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

4/4BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman 2022 BİLSEM takvimi

Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.

Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. f)Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BİLSEM#BİLSEM Ön Değerlendirme#Bilsem Takvim