BİLSEM öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2021 BİLSEM öğretmen seçme ve atama sınav sonucu sorgulama ekranı!

E. TERCİHLER VE ATAMALAR 1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.



2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.



3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.



4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.