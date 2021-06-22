BİLSEM öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2021 BİLSEM öğretmen seçme ve atama sınav sonucu sorgulama ekranı!
BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada 2021 yılı BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçlarının yayınlandığı bildirildi. Tercih yapmaya esas puanlar MEB.gov. tr adresinden öğrenilecek. 2021 Bilsem öğretmen seçme ve atama mülakat sonuçlarına adaylar T.C kimlik numarası ile erişecek. Peki, BİLSEM öğretmen sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları hakkında yapılan duyurunun detayları.
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2021 BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. BİLSEM'e alınacak öğretmen atamaları mülakat başvurularının geçtiğimiz haftalarda tamamlanmasının ardından, başvuruda bulunan adayların meraklı bekleyişi sona erdi. MEB BİLSEM öğretmen mülakat ve atama sonucunun ilan edildiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenler sözlü sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr üzerinden öğrenecekler. Sonuçlar öğrenilirken T.C kimlik numarası bilgisi kullanılacak.
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BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.
Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.
1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.
3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.
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5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.
6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.
8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.