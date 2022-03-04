BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav yerleri açıklandı mı? BİLSEM sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler

2022 yılı BİLSEM öğretmen alımı kapsamında sözlü sınavına katılmaya hak kazananların isimlerinin ilan edilmesi ardından mülakat yerleri için tarih bilgisi de verildi. Yapılan duyuruya göre, mülakat yerleri bilgisi 7 Mart 2022 tarihinde ilan edilecek.