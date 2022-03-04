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BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav yerleri açıklandı mı? BİLSEM sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler

#BİLSEM#BİLSEM Öğretmenlik#BİLSEM Mülakat

BİLSEM’de sözlü mülakatlara hak katılmaya kazananların isimleri geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. İsimlerin açıklanması ardından gözler mülakat yerleri bilgisine çevrildi. Peki, BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav yerleri açıklandı mı? İşte BİLSEM sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler

1/3BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav yerleri açıklandı mı BİLSEM sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler

2022 yılı BİLSEM öğretmen alımı kapsamında sözlü sınavına katılmaya hak kazananların isimlerinin ilan edilmesi ardından mülakat yerleri için tarih bilgisi de verildi. Yapılan duyuruya göre, mülakat yerleri bilgisi 7 Mart 2022 tarihinde ilan edilecek.

2/3BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav yerleri açıklandı mı BİLSEM sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler

Sözlü sınava katılacak öğretmenlerin sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlık tarafından meb.gov.tr /orgm.meb.gov.tr adresinden 07 Mart 2022 tarihinde ilan edilecektir.

3/3BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav yerleri açıklandı mı BİLSEM sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında bilgiler

Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeripuan alması gerekmektedir. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

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#BİLSEM#BİLSEM Öğretmenlik#BİLSEM Mülakat