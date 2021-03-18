BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman? MEB tarihi vermişti
2019-2020 Bilim Ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığının Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM, geçtiğimiz dönemde pandemi koşulları sebebiyle bireysel değerlendirme sürecini tamamlayamamıştı. Peki, BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'de, takvimin işleyeceği tarih için geri sayım devam ediyor. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler, yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacak ve sınavdan geçen öğrenciler, bilim - sanat merkezlerinde eğitimlere tabii tutulacak.
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Takvime göre, 29 Mart 2021- 25 Haziran 2021 tarihlerinde bireysel değerlendirmeler gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 2 Temmuz 2021'de MEB adresinden ilan edilen sonuçları görüntüleyebilecek.
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MEB BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı, bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak. Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacak.
Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.
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BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yapılacak sözlü mülakat sonuçları 21 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.