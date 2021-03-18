BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman? MEB tarihi vermişti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'de, takvimin işleyeceği tarih için geri sayım devam ediyor. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler, yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacak ve sınavdan geçen öğrenciler, bilim - sanat merkezlerinde eğitimlere tabii tutulacak.