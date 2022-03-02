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BİLSEM öğretmen mülakat sınavı yerleri açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav giriş belgesi için tarih verdi

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BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınavları için geri sayım devam ederken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. "2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ardından mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri de paylaşılmıştı. Peki, BİLSEM öğretmen mülakat sınavı yerleri açıklandı mı? İşte BİLSEM sınav giriş belgeleri için işaret edilen tarih…

1/3BİLSEM öğretmen mülakat sınavı yerleri açıklandı mı MEB BİLSEM sınav giriş belgesi için tarih verdi

2022 yılı BİLSEM öğretmen alımı kapsamında bölge sözlü sınavına katılmaya hak kazananlar açıklandı. Yapılan duyuru ardından BİLSEM öğretmen mülakat sınav giriş belgesi bekleyiş başladı.

2/3BİLSEM öğretmen mülakat sınavı yerleri açıklandı mı MEB BİLSEM sınav giriş belgesi için tarih verdi

Sözlü sınava katılacak öğretmenlerin sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlık tarafından meb.gov.tr /orgm.meb.gov.tr adresinden 07 Mart 2022 tarihinde ilan edilecektir.

3/3BİLSEM öğretmen mülakat sınavı yerleri açıklandı mı MEB BİLSEM sınav giriş belgesi için tarih verdi

Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeripuan alması gerekmektedir. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

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