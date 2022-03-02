BİLSEM öğretmen mülakat sınavı yerleri açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav giriş belgesi için tarih verdi

Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeripuan alması gerekmektedir. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.