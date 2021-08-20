BİLSEM kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021 BİLSEM takvimi
Ağustos ayıyla birlikte BİLSEM'de kayıt dönemi merak konusu oldu. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılan BİLSEM her yıl belirlenen tarihlere kayıt alıyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin değerlendirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Öğrenciler ve veliler bir süredir BİLSEM kayıt tarihini araştırıyor.
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Takvime göre BİLSEM'de kayıt süreci 23 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.
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BİLSEM TAKVİM
29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
29 Mart 2021 – 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması
09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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BİLSEM kayıtları nasıl yapılır?
Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.