Gündem Haber Giriş: 09 Eylül 2021 - 00:32 | 09 Eylül 2021 - 00:32

BİLSEM kayıtları ne zaman bitecek, kayıtlar nasıl yapılacak? 2021 BİLSEM takvimi

BİLSEM kayıt tarihleri için geri sayım başladı. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ne öğrenci almak için uygulanan sınavların ardından kayıt işlemleri 23 Ağustos tarihinde başladı. BİLSEM kayıtlarını yapacak öğrencilerin kayıt formu ve veli muvafakat belgesi ile müracaatlarını tamamlamaları gerekecek. MEB tarafından belirlenen kayıt takvimi sürerken gözler son başvuru tarihine çevrildi. Peki, 2021 BİLSEM kayıtları ne zaman bitecek, kayıtlar nasıl yapılacak? İşte, 2021 BİLSEM takvimi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.