BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2023: BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte itiraz başvurusu ve kayıt takvimi!

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtları ne zaman başlayacak? sorusu velilerin gündemine geldi. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlayan BİLSEM sonuçları 4 Ağustos tarihinde ilan edildi. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlendi. MEB takvimine göre BİLSEM kayıtları 14 Ağustos tarihinde başlayacak. Peki, BİLSEM itiraz ve kayıtlar nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bilgiler.