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BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2023: BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte itiraz başvurusu ve kayıt takvimi!

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#BİLSEM Kayıt Tarihi#Bilsem Kayıtları Ne Zaman#Bilsem İtirazları 2023
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 01:58

BİLSEM kayıt tarihleri için geri sayım başladı. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ne öğrenci almak için uygulanan BİLSEM sınav sonuçları, 4 Ağustos 2023 tarihinde ilan edildi. MEB duyurusuna göre belirlenen tarihlerde, örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlar gerçekleşecek. BİLSEM itiraz başvuruları ise 7-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. MEB tarafından belirlenen kayıt takvimi öncesi gözler BİLSEM kayıt ve itiraz tarihlerine çevrildi. Peki, 2023 BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır? İşte, BİLSEM okul kayıt tarihi bilgisi.

1/4BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2023: BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak İşte itiraz başvurusu ve kayıt takvimi

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtları ne zaman başlayacak? sorusu velilerin gündemine geldi. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlayan BİLSEM sonuçları 4 Ağustos tarihinde ilan edildi. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlendi. MEB takvimine göre BİLSEM kayıtları 14 Ağustos tarihinde başlayacak. Peki, BİLSEM itiraz ve kayıtlar nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/4BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM kayıtları 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtlar örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerinden gerçekleşecek.

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3/4BİLSEM İTİRAZLARI NE ZAMAN

BİLSEM İTİRAZLARI NE ZAMAN?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

4/4BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2023: BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak İşte itiraz başvurusu ve kayıt takvimi

Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır.

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