BİLSEM KAYIT TAKVİMİ 2023 || MEB Bilsem kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? İşte 2023-2024 kayıt tarihleri...

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

BİLSEM’lere öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır. Öğrenci seçim süreci;



• Sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin gözlem formlarının yetenek alanlarına (genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik) göre doldurularak aday gösterilmesi,



• Öğrencilerin tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulamasına girmesi,



• Öğrencilerin bireysel değerlendirmeye alınması olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir.