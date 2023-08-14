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BİLSEM KAYIT TAKVİMİ 2023 || MEB Bilsem kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? İşte 2023-2024 kayıt tarihleri...

Güncelleme Tarihi:

#BİLSEM#BİLSEM Kayıt Tarihleri#BİLSEM Kayıtları Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 10:18

BİLSEM kayıt tarihi, sınav değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından veliler tarafından sorgulanıyor. BİLSEM sonuçlaru 4 Ağustos tarihinden meb.gov.tr'den yapılan duyuruya göre erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt süreci başlayacak. MEB tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Bilsem kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? İşte kayıt tarihleri...

1/3BİLSEM KAYIT TAKVİMİ 2023 || MEB Bilsem kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak BİLSEM kayıtları nasıl yapılır İşte 2023-2024 kayıt tarihleri...

BİLSEM kayıtlarının ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. BİLSEM kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler listesi geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. BİLSEM mülakat sonuçlarının netlik kazanmasının ardından MEB tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

2/3BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILIR

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILIR?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

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3/3BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

BİLSEM’lere öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır. Öğrenci seçim süreci;

• Sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin gözlem formlarının yetenek alanlarına (genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik) göre doldurularak aday gösterilmesi,

• Öğrencilerin tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulamasına girmesi,

• Öğrencilerin bireysel değerlendirmeye alınması olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

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