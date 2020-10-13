BİLSEM Grup Tarama sonuçları açıklanıyor... BİLSEM sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM 2020 sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlandığı takvime göre, haftalar süren BİLSEM Grup Tarama sonuçları 14 Ekim'de yani yarın online sistem üzerinden erişime açılacak. Tarihin yaklaşması nedeniyle heyecanları artan öğrenciler saat bilgisini merak ediyor. Peki, BİLSEM sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak?
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BİLSEM sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. 4 Ocak’ta başlayan BİLSEM sınavları 11 Ekim tarihinde sona ermişti. Sınavın sonuç tarihini merak eden öğrenciler ve veliler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB’in 2020 BİLSEM sınav sonuçları için verdiği tarih…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle BİLSEM sınavının sonuçları duyuruldu. BİLSEM sınav sonuçları, MEB'in yapacağı değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak.
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BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yayımlanan takvime göre, BİLSEM Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. BİLSEM sonuçlarının yarın mesai saatleri içerisinde erişime açılması bekleniyor.
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Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
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Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.