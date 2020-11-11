BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayımlanır? İşte 2020 BİLSEM mülakat tarihleri
BİLSEM giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci alımı için seçmeler iki aşamalı şekilde yapılıyor. BİLSEM’de grup tarama uygulamaları 4 Ocak ve 11 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. Sonuçlar ise 14 Ekim’de meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Şimdi gözler bireysel değerlendirme tarihlerine çevrildi. Peki BİLSEM mülakat tarihleri ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? İşte yanıtı
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1
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BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Grup tarama sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra mülakatlara geldi. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı giriş belgeleri 11 Kasım'da bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yayımlanacak. İşte BİLSEM mülakat tarihleri
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BİLSEM GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı giriş belgeleri 11 Kasım'da bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yayımlanacak.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.
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BİLSEM MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?
BİLSEM’de bireysel değerlendirme 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.