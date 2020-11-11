BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayımlanır? İşte 2020 BİLSEM mülakat tarihleri

BİLSEM MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN? BİLSEM’de bireysel değerlendirme 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.



Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.