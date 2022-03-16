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BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 BİLSEM takvimi

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BİLSEM 2022 takvimi MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından paylaşılmıştı. Takvimle birlikte BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri de paylaşıldı. Değerlendirmeler mayıs ayına kadar devam edecek. Peki, BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 BİLSEM takvimi

1/3BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak İşte 2022 BİLSEM takvimi

BİLSEM değerlendirme sonuç tarihi yayınlanan takvimle duyuruldu. Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencileri 13 Mayıs 2022'de duyurulacak.

2/3BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak İşte 2022 BİLSEM takvimi

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

3/3İTİRAZ SÜRECİ

İTİRAZ SÜRECİ

İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilecektir.

Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti, uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyallerin kapalı zarf içerisinde gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir. Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır. Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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