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BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM Takvimi

#BİLSEM#BİLSEM 2022#BİLSEM Sonuçları

Bilim ve Sanat Merkezleri'nin okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrenciler için uyguladığı BİLSEM sınavının sonuç tarihini merak eden öğrenciler ve veliler takvimi inceliyor. Bu yıl için belirlenen takvime göre BİLSEM sınavının sonuçları, önümüzdeki ay yani mayısta açıklanacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte 2022 BİLSEM Takvimi

1/4BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak BİLSEM Takvimi

19 Şubat tarihinde başlayan 2022 BİLSEM ön değerlendirme süreci uzun bir süredir devam ediyor. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 oturum şeklinde yapılacak.

2/4BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak BİLSEM Takvimi

MEB tarafından yayımlanan 2022 takvimine göre, sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

3/4BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak BİLSEM Takvimi

2021-2022 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu'nda takvim güncellemesi yapılmıştı. Takvimde yapılan değişikler MEB tarafından paylaşıldı. 

4/4BİLSEM NEDİR

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri yani BİLSEM olarak bilinen sistem ile Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve geliştirmeleri amacıyla eğitim alabilecekleri kurumlar olarak isimlendirilebilir.

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#BİLSEM#BİLSEM 2022#BİLSEM Sonuçları