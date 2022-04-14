BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM Takvimi

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri yani BİLSEM olarak bilinen sistem ile Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve geliştirmeleri amacıyla eğitim alabilecekleri kurumlar olarak isimlendirilebilir.