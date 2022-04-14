BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM Takvimi

19 Şubat tarihinde başlayan 2022 BİLSEM ön değerlendirme süreci uzun bir süredir devam ediyor. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 oturum şeklinde yapılacak.
MEB tarafından yayımlanan 2022 takvimine göre, sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
2021-2022 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu'nda takvim güncellemesi yapılmıştı. Takvimde yapılan değişikler MEB tarafından paylaşıldı.
Bilim ve Sanat Merkezleri yani BİLSEM olarak bilinen sistem ile Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve geliştirmeleri amacıyla eğitim alabilecekleri kurumlar olarak isimlendirilebilir.