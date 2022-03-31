BİLSEM 2022 bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanımlama ve Yerleştirme takvimine göre BİLSEM sınavları 8 Mayıs'ta sona erecek. Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda gerçekleşecek. Sınav sonuçları 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler sonuçlara göre ilan edilecek.
Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.
Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.