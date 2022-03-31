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BİLSEM 2022 bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

#BİLSEM#BİLSEM 2022#BİLSEM Sonuçları

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ne öğrenci almak için uygulanan bireysel değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından, kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek. Sonuç tarihi 2022 takvimiyle duyurulmuştu. Peki, BİLSEM 2022 bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/4BİLSEM 2022 bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanımlama ve Yerleştirme takvimine göre BİLSEM sınavları 8 Mayıs'ta sona erecek. Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda gerçekleşecek. Sınav sonuçları 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

2/4BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler sonuçlara göre ilan edilecek.

3/4ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK

ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

4/4BİLSEM 2022 bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

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#BİLSEM#BİLSEM 2022#BİLSEM Sonuçları