BİLSEM 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım
BİLSEM grup tarama testlerine giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Ocak ayında başlayan grup tarama testlerine koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilmişti. Yeniden başlayan sınavlar 11 Ekim’de sona erecek. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından açıklanan sonuç açıklanma tarihi
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BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. BİLSEM’e girmek isteyen adaylar ilk aşama olan grup tarama testlerine giriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. MEB açıklamasında ekim ayına işaret etti ve net tarihi açıkladı.
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BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
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SINAVLAR DEVAM EDİYOR
2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.