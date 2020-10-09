BİLSEM 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım

BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. BİLSEM’e girmek isteyen adaylar ilk aşama olan grup tarama testlerine giriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. MEB açıklamasında ekim ayına işaret etti ve net tarihi açıkladı.