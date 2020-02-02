BİLSEM 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Grup tarama sınavları devam ediyor

MEB tarafından BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada gerçekleşecek. Bu süreçte, belirtilen sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre gözlem formlarının doldurularak aday gösterilmesi, aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınması ve grup tarama uygulaması sonucunda barajı geçen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) bireysel değerlendirmeye alınması aşamaları yer alacak. Peki BİLSEM 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?