BİLSEM 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Grup tarama sınavları devam ediyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) yerleştirme süreci devam ediyor. BİLSEM 2020 başvuruları kabul eden edilen öğrencileri kapsayan grup tarama uygulaması, 4 Ocak tarihinden bu yana devam ediyor. Grup tarama testleri ardından bireysel değerlendirmeler başlayacak. Peki, BİLSEM 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Örgün eğitim kurumlarında eğitim gören genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere var olan yeteneklerini geliştirmek üzere destek veren özel eğitim kurumları olan BİLSEM, 2020 alımları için süreci başlattı.
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MEB tarafından BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada gerçekleşecek. Bu süreçte, belirtilen sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre gözlem formlarının doldurularak aday gösterilmesi, aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınması ve grup tarama uygulaması sonucunda barajı geçen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) bireysel değerlendirmeye alınması aşamaları yer alacak. Peki BİLSEM 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4 Ocak 2020’de başlayan BİLSEM grup tarama uygulaması 19 Nisan 2020’ye kadar devam edecek. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.
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BİLSEM BİREYSEL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.