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Bill Gates'ten korkutan açıklama: Çok insan ölecek, hazırlıklı olun
Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, yaptığı son açıklamayla şaşkınlık yarattı. Gates, bakın bu kez koronavirüs ile ilgili neler söyledi?
Ancak Gates'i kara kara düşündüren bir durum da var. Ünlü iş adamına göre yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor ve böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı.
Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, aylardır etkisi devam eden koronavirüsle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gates, bu aşıların yan etkilerini kontrol etmek için 3. fazda muhtemelen üç ya da dört aya ihtiyaç olduğunu belirtti.
CNBC Televizyonu'nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini söyledi, "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi.
Giroir, ABD'deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.
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