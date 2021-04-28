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Ekonomi
Mehmet YİRUN-Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU-Şafak TAŞOYAR/ EDİRNE, TEKİRDAĞ - DHA
Haber Giriş: 28 Nisan 2021 - 11:42 | 

Bill Gates yalanıyla arazi satıyorlar

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı söylentileri fırsatçıları harekete geçirdi. Fırsatçıların özellikle gurbetçilerin yaşadığı Avrupa'daki ülkelerde Trakya'dan parsel satmaya başladığı öğrenildi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yapılan araştırmalarda tapu kayıtlarında 'Gates' ya da 'Bill ve Melinda Gates Vakfı' adına arazi kaydına rastlanılmadı. Şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, söylentilerin ardından gurbetçilere arsa satıldığını belirterek, "Bill Gates'e komşu olacaksınız, 8 bin euroya parsel satıyoruz diye paralarını alıyorlar" dedi.

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