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Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 14:14,

Bilim Kurulu'nun kararı bekleniyor: Okullar ne zaman açılacak, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?'

Okullar ne zaman açılacak, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorusuna yanıt arayan milyonlarca veli ve öğrenci Bilim Kurulu toplantısına odaklanmış durumda. Okulların açılışıyla ilgili yaptığı her açıklama yakından takip edilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 'Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır' ifadelerine yer verdi. Okulların açılış tarihi için bugün gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısı bekleniyor.

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Okulların açılışıyla ilgili son dakika açıklamaları gündeme gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020/2021 eğitim-öğretim takvimiyle okulların açılışı için 31 Ağustos tarihi işaret edilmişti. MEB'ten 11 Ağustos tarihinde gelen açıklamada, Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak kararın duyurulacağı bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim takvimi hakkında nihai kararın verileceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı ardından 'okullar ne zaman açılacak, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorularının yanıt bulması bekleniyor.

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu.

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

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Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.2020-2021 eğitim öğretim takvimi hakkında nihai kararın verileceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

3OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ
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OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların eğitim ve öğretime açılış tarihiyle ilgili, “Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulundu.

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

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Korona virüs tedbirleri okullarda alınacak önlemler ve birçok konunun tartışılacağı Bilim Kurulu toplantısının ardından alınacak önlemler veya tavsiye kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak.

6Bakan Ziya Selçuktan öğrenci ve velilere maske uyarısı
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Bakan Ziya Selçuk'tan öğrenci ve velilere 'maske' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"

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