Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısı düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Koronavirüs önlemlerinin ve normalleşme sürecinin bu toplantılarda ele alınmasının ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak. Peki kabine toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kabine toplantısının ve Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Her hafta düzenlenen toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak. Kabin toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.
2
Abone Ol
FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
3
Abone Ol
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabin toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.