Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Gözler Bilim Kurulu açıklamalarında
Sağlık Bakanı başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor. Bakan Koca, gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında değerlendirilen konulara dair önemli açıklamalarda bulunacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
2
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,'nın açıklama yapması bekleniyor.
3
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi, hafta başında gündeme geldi. Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi sürerken Bilim Kurulu'nda salgında son durum ve aşılama süreci değerlendirilecek.