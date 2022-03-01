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Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta, bugün mü? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasında

#Bilim Kurulu Toplantısı#Bilim Kurulu#Fahrettin Koca

Bilim Kurulu Toplantısı merak edilen konular arasında bulunuyor. Bilim Kurulu Toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. Gözler Bilim Kurulu Toplantısı ve Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklamasına çevrildi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü?

1/3Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta, bugün mü Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasında

Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Koronavirüs önlemlerinin görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı ile maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edileceğini duyurdu. Toplantı bugün yapılacak.

2/3BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. Toplantının saat kaçta başlayacağı ise açıklanmadı.

3/3BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız.

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#Bilim Kurulu Toplantısı#Bilim Kurulu#Fahrettin Koca