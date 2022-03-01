Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta, bugün mü? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasında

Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Koronavirüs önlemlerinin görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı ile maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edileceğini duyurdu. Toplantı bugün yapılacak.