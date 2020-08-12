Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlayacak? Gündemde okulların açılış tarihi var!

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşiyor. Koronavirüsle mücadelede alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısında, bu hafta 2020 2021 eğitim öğretim takvimi ele alınacak. Toplantıda virüsle mücadelede alınması gereken tedbirlerin de masaya yatırılması ön görülüyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili bilgiler.



BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında haftalık olarak gerçekleşiyor. Son olarak 22 Temmuz'da gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklamada bulunarak, virüsle mücadelede bayram boyunda dikkat edilmesi gereken hususları duyurmuştu. Okulların açılış tarihinin ele alınacağı bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'nda eğitim öğretim döneminin 31 Ağustos'ta başlayıp başlamayacağı istişare edilecek. Toplantının 12 Ağustos Çarşamba günü yapılması bekleniyor.