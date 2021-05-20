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Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 - 02:58 | 

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Uğur Şahin de katılacak! Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında!

Bilim Kurulu Toplantısı, koronavirüs gündemi ile gerçekleşecek. BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'in de çevrim içi katılacağı toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Tam kapanma sonrası gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda aşı tedarikinin görüşülmesi ön görülüyor. Hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyası ile ilgili konular toplantının ana gündem maddesini oluşturacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Bilim Kurulu Toplantısı ve Bakan Koca'nın yapacağı açıklama ile ilgili bilgiler.

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Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı belli oldu. Koronavirüs mücadelesinde yapılacak olan toplantıda Bilim Kurulu üyeleri ve BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin görüşlerini paylaşacak. Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı. Kritik toplantı 20 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

2BİLİM KURULU TOPLANIYOR

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ardından Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

3UĞUR ŞAHİN ÇEVRİM İÇİ KATILACAK

UĞUR ŞAHİN ÇEVRİM İÇİ KATILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda buludu. Bakan Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirdi.

Bir soru üzerine, Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Koca, bu hafta içinde önemli oranda Sinovac aşısı beklediklerini kaydetti.

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BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.

Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.

5İL İL KORONA VİRÜS HAFTALIK RİSK HARİTASI

İL İL KORONA VİRÜS HAFTALIK RİSK HARİTASI

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında 8- 14 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, " İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, illere göre şöyle sıralandı;

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Adana 28,69, Adıyaman 48,38, Afyon 106,25, Ağrı 182,84, Aksaray 93,38, Amasya 125,19, Ankara 152,63, Antalya 61,65, Ardahan 122,71, Artvin 78,47, Aydın 47,36, Balıkesir 113,84, Bartın 126,14, Batman 56,91, Bayburt 95,23, Bilecik 156,37, Bingöl 64,59, Bitlis 96,87, Bolu 155,65, Burdur 99,97, Bursa 110,35, Çanakkale 120,95, Çankırı 153,30, Çorum 129,78, Denizli 92,90, Diyarbakır 63,81, Düzce 127,88, Edirne 82,16, Elazığ 91,50, Erzincan 154,84, Erzurum 192,28, Eskişehir 146,26,

Gaziantep 76,53, Giresun 134,83, Gümüşhane 109,38, Hakkari 78,43, Hatay 32,54, Iğdır 78,48, Isparta 137,18, İstanbul 184,78, İzmir 93,86, Kahramanmaraş 43,06, Karabük 134,23, Karaman 129,85, Kars 144,25, Kastamonu 145,86, Kayseri 127,26, Kırıkkale 137,06, Kırklareli 153,43, Kırşehir 114,79, Kilis 73,53, Kocaeli 154,46, Konya 121,87, Kütahya 152,08, Malatya 104,45, Manisa 74,86, Mardin 46,21,

Mersin 47,04, Muğla 72,54, Muş 48,16, Nevşehir 123,29, Niğde 118,76, Ordu 149,72, Osmaniye 35,91, Rize 167,27, Sakarya 108,95, Samsun 95,57, Siirt 48,93, Sinop 97,02, Sivas 137,60, Şanlıurfa 49,36, Şırnak 26,96, Tekirdağ 132,83, Tokat 139,50, Trabzon 125,14, Tunceli 124,64, Uşak 90,95, Van 49,16, Yalova 78,61, Yozgat 123,36, Zonguldak 147,66

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