Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları bekleniyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi ülke genelinde alınan yeni tedbirler devam ederken gündeme geldi. Özellikle 65 yaş üstü kısıtlama kararı ve açık alanlarda getirilen sigara yasağı sonrası gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi. Mart ayından bu yana düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nda Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadeledeki son durum ve yeni önlemler istişare ediliyor. Peki, bu hafta Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili ayrıntılar.
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Sağlık Bakanı Koca'nın yapacağı açıklamalar son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. En son İstanbul programı kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Bilim Kurulu toplantısında, İstanbul'da vaka sayılarının, Türkiye'nin yüzde 40'ına ulaştığını bildirerek, okulların durumunu değerlendirmişti. Ancak bu haftaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli olmadı. İşte, detaylar.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. Toplantının tarihiyle ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı en son 28 Ekim’de düzenlenmişti. İlk kez İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen toplantı sonrası Bakan Koca salgının seyrine göre değerlendirmeler yapmıştı.
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KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 693 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 86 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi.
Toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409'a ulaştı. Hasta sayısı 402 bin 53, vefat sayısı 11 bin 145, ağır hasta sayısı 3 bin 95, aktif hasta sayısı 46 bin 295 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
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- "Virüsü ancak birlikte yenebiliriz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:
"Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz."