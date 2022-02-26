Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Maske zorunluluğu kaldırılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Türkiye ve dünyasının koronavirüs mücadelesinde 2 yıl geride kaldı. Bilim insanlarının geliştirdiği aşılar ile salgında vefat sayıları azalırken dünyada kısıtlamaların gevşemesi ile gözler Türkiye'ye çevrildi. Her hafta belirli tarihlerde toplanan Bilim Kurulu'nda yeni dönem ele alınacak. "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. " diyen Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yapacak. Tüm Türkiye'nin beklediği kritik toplantı 1 Mart'ta gerçekleşecek.
Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısının 1 Mart'a ertelendiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca şunları söylemişti;
"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.“Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."
Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.
Koca, açıklamasına "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir’e erken başlasın, bu çok önemli" sözlerini ekledi.