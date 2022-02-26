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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Maske zorunluluğu kaldırılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

#Bilim Kurulu Toplantısı#Koronavirüs#Fahrettin Koca

Bilim Kurulu Toplantısında alınacak kararlar Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde yeni dönemi başlatacak. 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı önümüzdeki haftaya ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılacak olan kritik toplantıda salgında son durum ele alınacak. Bakan Koca maske yasağı ile ilgili sorulan soruya "Haftaya toplantı ile bundan sonra yapılacakları anlatacağız" yanıtını verdi. Gözler şimdi Bilim Kurulu sonuçlarında. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve maske yasağı kalkacak mı? İşte, ayrıntılar.

1/5Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak Maske zorunluluğu kaldırılacak mı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Türkiye ve dünyasının koronavirüs mücadelesinde 2 yıl geride kaldı. Bilim insanlarının geliştirdiği aşılar ile salgında vefat sayıları azalırken dünyada kısıtlamaların gevşemesi ile gözler Türkiye'ye çevrildi. Her hafta belirli tarihlerde toplanan Bilim Kurulu'nda yeni dönem ele alınacak. "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. " diyen Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yapacak. Tüm Türkiye'nin beklediği kritik toplantı 1 Mart'ta gerçekleşecek.

2/5BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısının 1 Mart'a ertelendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

3/5BAKAN KOCADAN YENİ DÖNEM AÇIKLAMASI

BAKAN KOCA'DAN YENİ DÖNEM AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca şunları söylemişti;

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.“Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."

4/5MASKELER ÇIKACAK MI

MASKELER ÇIKACAK MI?

Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.

5/5Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak Maske zorunluluğu kaldırılacak mı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Koca, açıklamasına "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir’e erken başlasın, bu çok önemli" sözlerini ekledi.

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#Bilim Kurulu Toplantısı#Koronavirüs#Fahrettin Koca