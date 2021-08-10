Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu'nda gündem aşılama!

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman sorusu milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. En son geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantıda Bakan Koca BioNTech aşısında yeni anlaşma yapıldığını bildirmişti. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen toplantıda ise aşılama sayısının masada olması bekleniyor. Belirli aralıklarla yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca bu hafta da açıklamalarda bulunuyor. Ancak kritik toplantının tarihi henüz açıklanmadı.