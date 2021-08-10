Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu'nda gündem aşılama!
Bilim Kurulu toplantısının tarihi, hafta başında gündeme geldi. Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi sürerken Bilim Kurulu'nda salgında son durum ve aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı sonrası artan vaka sayıları ve Delta varyantlarının da ele alınması bekleniyor. 20 binleri aşan vaka sayıları yükseliş eğitimine geçerken yeni tedbirlere yönelik beklentilerini arttıran vatandaşların gözü Bilim Kurulu kararlarına çevrildi.Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, kritik toplantıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman sorusu milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. En son geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantıda Bakan Koca BioNTech aşısında yeni anlaşma yapıldığını bildirmişti. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen toplantıda ise aşılama sayısının masada olması bekleniyor. Belirli aralıklarla yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca bu hafta da açıklamalarda bulunuyor. Ancak kritik toplantının tarihi henüz açıklanmadı.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Toplantı en son 4 Ağustos'ta yapılmıştı. Aşılama konusuna değinen Koca, kısıtlama durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bu haftaki toplantının ise 11-12 Ağustos tarihleri arasında yapılması bekleniyor.
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BAKAN KOCA'NIN GEÇEN HAFTAKİ AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Salgın, hayatın inkar edilemez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz. Unutmayın, kalabalıklar yine riskli, maske yine gereklidir."
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Koca, 18 yaş ve üstü nüfus için yapılan aşılama takvimine sadık kalındığını belirterek, ilk doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 66'nın üzerinde olduğuna dikkati çekti.
İlk doz oranının, tedarikte yaşanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaşmasının toplumun aşı kararlılığının kanıtı olduğunu ifade eden Koca, "Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık, kararsızlığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez." uyarısında bulundu.