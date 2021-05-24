Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasında
Bilim Kurulu Toplantısı, koronavirüs gündemi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılıyor. Salgının seyri ve aşılama sürecinin değerlendirildiği kritik toplantıda, Bilim Kurulu üyelerinin görüşleri ile yeni normalleşme dönemi kararlarının istişare edilmesi bekleniyor. 1 Haziran itibarıyla geçilecek olan yeni döneme ilişkin tavsiye kararları kısıtlamaların durumuna yön verecek. Gözler şimdi Sağlık Bakanı Koca'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ile ilgili bilgiler.
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Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye'de 7 bin 839 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısının düşmesi ile beklentiler de normalleşme için 1 Haziran'a yöneldi. Koronavirüs salgınında son durumun ele alınacağı toplantıda yeni kararların alınması ön görülüyor. Geçtiğimi hafta yapılan kritik toplantı sonrası Prof. Dr. Uğur Şahin ile açıklama yapan Bakan Koca aşı tedarikinde müjdeli haberler vermişti Toplantının bu hafta ise çarşamba ya da perşembe günü yapılması bekleniyor.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Toplantı genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Toplantının 26-28 Mayıs aralığında yapılması bekleniyor.
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BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMALARI
20 Mayıs tarihinde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aşılama takvimi ve şu ana kadar yaş gruplarındaki aşılama oranına ilişkin soru üzerine Koca, şu an 55 yaş üstünün yanı sıra sağlık çalışanları, emniyet, güvenlik güçleri ve öğretmenler gibi riskli grupları aşılamaya devam ettiklerini hatırlattı.
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Koca, Türkiye'de gelecek ay Sinovac aşısı dışında ilave 30 milyon BioNTech aşısı olacağını ifade ederek, şunları söyledi:
"Sinovac aşısı için de önümüzdeki bir hafta veya 10 gün içerisinde beklediğimiz bir miktar var. Dolayısıyla biz haziran ayında BioNTech aşısıyla birlikte ve şu an ayın 14-15'ine kadar 14,2 milyon olarak söylendi, aşının geleceğini biliyoruz. Hızla aşağı doğru önce 50, sonra 45, 40 ve haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar, eğer bu şekilde, bu tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse, peyderpey inmek istiyoruz. Onun dışında aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Biz bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. O nedenle özellikle açılan 55 yaş üstü tanımlanan grubun, insanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarının önemini ifade etmek istiyorum."
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Hatırlatma aşısı olan 3. doz için yerli aşının kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Koca, bu konuda bir tercihlerinin olmayacağını, daha çok vatandaşı ikna etme çabası içinde bulunacakları ifade etti.
BioNTech aşısında en az 9 ay sonrası için, yani 2022'de rapel doz (pekiştirme aşısı) önerildiğini hatırlatan Koca, "Hastalığı geçirmiş olan kişilerin de Bilim Kurulunun genel bu noktadaki yaklaşımı ise 6 ay sonra rapel dozun yapılması şeklinde. Bu tek doz, gerektiğinde çift doz şeklinde de olabilir." dedi.