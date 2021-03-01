Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Fahrettin Koca’nın açıklamasında
Bilim Kurulu Toplantı için heyecanlı bekleyiş başladı. Koronavirüs kısıtlamalarının gündeme geldiği Bilim Kurulu Toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. Geçtiğimiz hafta toplantı 25 Şubat Perşembe günü gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından yaptığı açıklamada, salgın yönetiminde ‘Yerinde karar’ dönemine geçeceklerini duyurduklarını hatırlattı. Şimdi gözler bu haftaki toplantıya çevrildi. İşte konu ile ilgili detaylar
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Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar kısıtlamalar ile ilgili yapılan son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Henüz bu haftaki toplantı tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Son yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar.’ dedi. İşte açıklamanın tamamı
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta toplantı 25 Şubat Perşembe günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Geçen haftalarda iller düzeyinde yüz bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarını paylaşmaya başladıklarını belirten Koca, salgın yönetiminde "Yerinde karar" dönemine geçeceklerini duyurduklarını hatırlattı.
Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceklerini de bildiren Koca, vaka sayılarıyla, pozitif test oranı, yoğun bakım doluluk oranları ve entübe edilen hastalardaki değişim gibi faktörlerin de illerin risk durumuna etki ettiğini söyledi.
Koca, belirttiği parametrelere göre illerin risk düzeylerini, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ilan edeceklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
"Bu risk durumlarına göre farklı iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Kabinemize arz edeceğim. Alınan kabine kararlarını da, Kabine Toplantısı sonrasında tensipleri halinde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaklardır.
Yerinde karar dönemiyle kurallara uyum konusunda güvenlik kuvvetlerimiz denetimleri arttıracak. Bu hususta Sayın İçişleri Bakanımızla yaptığımız görüşmede kendileri de kararlılıklarını ifade ettiler. Ülkemizin bir an evvel normal koşullarına dönmesi için milletimizin sağlık ve sıhhatini muhafaza için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
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"TAM KAPANMA DÜŞÜNMÜYORUZ"
Bakan Koca, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin soruya, "Şu an tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz ama her geçen gün vaka sayılarının arttığını görüyoruz." yanıtını verdi.
Koca, "BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek." dedi.
Kısıtlamalara dair bilgi veren Koca, "65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.
Toplantıda illerin bundan sonraki dönemdeki vaka sayıları, vaka test oranı, yoğun bakım doluluk oranı gibi birtakım parametreleriyle kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldığını aktaran Koca, şöyle devam etti:
"İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar."